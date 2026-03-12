Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, in Iraq, senza causare feriti secondo quanto riferito dal ministro della Difesa. Crosetto ha parlato con il comandante della base per confermare la notizia. Il ministro degli Esteri ha definito l’attacco inaccettabile. La zona è stata interessata dall’esplosione, che ha danneggiato alcune strutture.

Attacchi su larga scala a Teheran, Trump: "Non abbiamo finito". Il ministro degli Esteri italiano: "Non sappiamo se l'attacco era diretto contro i nostri militari" "La base italiana a Erbil è una base all'interno di un comprensorio che comprende altre basi di altri Paesi, non sappiamo se l'attacco era diretto contro gli italiani o contro quell'insediamento in generale". Lo dice Antonio Tajani a Realpolitik su Rete4. Alle domande sulle conseguenze di un atto ostile di questa portata, il ministro degli Esteri precisa che intanto "non si capisce se sia stato un missile iraniano o di milizie filo iraniane", certo è che "sappiamo che quella parte di Kurdistan è sotto attacco, la situazione è pericolosa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missile colpisce la base italiana a Erbil. Crosetto: "Nessun ferito". Tajani: "Attacco inaccettabile"

Articoli correlati

Missile colpisce la base italiana a Erbil: nessun feritoUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell’escalation tra Iran e Israele.

Missile iraniano colpisce la base italiana a Erbil: nessun feritoUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell’escalation tra Iran e Israele.

Approfondimenti e contenuti su Missile colpisce

Temi più discussi: Iraq, missile colpisce base italiana a Erbil: cosa è successo; Missile colpisce la base italiana a Erbil, Crosetto: Non ci sono vittime. Trump: Non abbiamo ancora finito. In fiamme due petroliere al largo dell'Iraq; Guerra Iran, missile colpisce base militare italiana a Ebril: cosa è successo; Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG.

Guerra Iran, colpita con un missile la base italiana di Erbil. Tajani: «Nessun ferito, militari al sicuro nel bunker»«Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan» ha comunicato il ministero della ... ilmattino.it

Guerra Iran, Crosetto: Missile ha colpito base italiana a Erbil, non ci sono vittime. Tajani: InaccettabileContattato dall'Adnkronos, il ministro della Difesa conferma di aver parlato personalmente con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base. Il ministro degli Esteri: Solidarietà ai ... adnkronos.com

Attacco all'Iran, le notizie del 12 marzo 2026 | Missile colpisce la base italiana a Erbil, in Iraq x.com

ULTIM'ORA Missile colpisce la base italiana a Erbil, in Iraq - facebook.com facebook