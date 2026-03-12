Missile colpisce base militare italiana a Erbil

Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, in Iraq, come confermato dal ministro della Difesa. L’attacco è avvenuto senza che siano stati riportati dettagli sulle conseguenze o sui responsabili. La base, che ospita truppe italiane, si trova nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno. La notizia è stata resa nota ufficialmente dalle autorità italiane.

Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto. "A quanto si apprende, non ci sono feriti tra i militari italiani, né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene", ha affermato."Ferma condanna" per l'attacco è. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Missile colpisce la base italiana a Erbil: nessun feritoUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell’escalation tra Iran e Israele.

Missile iraniano colpisce la base italiana a Erbil: nessun feritoUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, nel pieno dell’escalation tra Iran e Israele.

Cosa rischiano i 2500 militari italiani nel Medio Oriente in fiamme - Porta a porta 03/03/2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Missile colpisce

Temi più discussi: Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG; Guerra Iran, missile colpisce base militare italiana a Ebril: cosa è successo; Guerra in Iran colpisce l'Europa: droni contro base britannica a Cipro; Militari italiani in Medio Oriente, basi sotto attacco e massima allerta.

Guerra Iran, colpita con un missile la base italiana di Erbil. Tajani: «Nessun ferito, militari al sicuro nel bunker»«Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan» ha comunicato il ministero della ... ilmattino.it

Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOGLa guerra del Golfo registra una nuova escalation nelle acque di Hormuz, arteria strategica del traffico commerciale internazionale. I Pasdaran hanno colpito tre navi cargo e hanno rilanciato la sfida ... ansa.it

Missile colpisce base italiana a Erbil, in Iraq. Crosetto: «Non ci sono feriti». A fuoco due petroliere. Trump: «Non abbiamo finito» x.com

Guerra in Iran, missile colpisce base italiana a #Erbil Francesco Silvestri a #Realpolitik: "Come si fa a non condannare questa situazione" - facebook.com facebook