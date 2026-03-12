Mirco e Lisa i baby campioni di Roncofreddo

Il Comune di Roncofreddo ha annunciato i risultati sportivi di Mirco e Lisa, due giovani atleti locali che hanno ottenuto importanti successi a livello nazionale e internazionale. I due ragazzi, ancora giovanissimi, si sono distinti nelle rispettive discipline grazie a impegno e allenamenti costanti. La comunità locale si congratula con loro per aver portato in alto il nome del paese attraverso le loro prestazioni sportive.

Il Comune di Roncofreddo celebra i brillanti risultati sportivi raggiunti da due giovanissimi concittadini che, con dedizione e spirito di sacrificio, stanno portando in alto il nome del paese nel mondo dello sport. Protagonista di uno straordinario successo è Mirco Policardi, 13 anni, che ha conquistato il titolo di campione Italiano under 15 di Wing Foil. Il Wing Foil è una disciplina acquatica innovativa e spettacolare che combina tavola e vela, permettendo agli atleti di sollevarsi sull'acqua e "volare" sospinti dal vento. Uno sport affascinante ma tecnicamente complesso, che richiede equilibrio, preparazione fisica, concentrazione e una profonda conoscenza delle condizioni del mare e del vento.