L’Alga dei baby campioni Altre medaglie al meeting

L'Alga Atletica Arezzo si distingue nella prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona, conquistando medaglie e stabilendo nuovi record. L’evento ha visto protagonisti i giovani atleti, che hanno confermato il loro talento e la crescita nel settore. Questi risultati sottolineano l’impegno della società nel promuovere il talento emergente e nel consolidare la propria presenza nel panorama nazionale.

AREZZO Medaglie e record per l'Alga Atletica Arezzo nella prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona. L'Alga ha trovato evidenza soprattutto nel salto in lungo della categoria uomini dove Nicholas Gavagni del 2006 ha meritato la medaglia di bronzo con l'ottima prestazione di 7.14 metri, seguito da Filippo Guiducci del 2007 al quarto posto con il record personale di 7 metri che è valso anche la qualificazione per i prossimi campionati italiani Juniores. L'atletica aretina ha ben figurato anche con Federico Rubechini del 2004 che ha festeggiato l'argento nel salto in alto uomini con 1.95 metri, infine buone prove di Riccardo Cincinelli del 2005 con il quinto posto nei 60 ostacoli uomini con 8.

