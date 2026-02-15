47 minuti di pura magia Da Federica Brignone a Lisa Vittozzi le campionesse e i campioni azzurri hanno battuto il record che resisteva dal 1994

Il record di 47 minuti, stabilito domenica 15 febbraio, nasce dall’impresa delle atlete e degli atleti italiani che hanno superato un limite rimasto imbattuto dal 1994. Durante un pomeriggio, tra le 14:28 e le 15:15, Federica Brignone, Lisa Vittozzi e gli altri portabandiera azzurri hanno conquistato risultati storici in una singola sessione di gare. Quel giorno, lo sport italiano ha scritto un nuovo capitolo, lasciando un segno indelebile nella storia olimpica.

D omenica 15 febbraio è la giornata che riscrive ufficialmente i confini dello sport italiano. In soli 47 minuti, tra le 14:28 e le 15:15, l’Italia ha vissuto l’ora più incredibile della sua storia olimpica. Due ori e un argento che, sommati alle imprese precedenti, portano il medagliere azzurro a quota 22 medaglie, polverizzando il record storico di 20 di Lillehammer 1994. Tre donne e un uomo, Federica Brignone, Lisa Vittozzi, Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, oltre al quartetto della staffetta dello sci di fondo, entrano di diritto nella leggenda tricolore. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 47 minuti di pura magia. Da Federica Brignone a Lisa Vittozzi, le campionesse e i campioni azzurri hanno battuto il record che resisteva dal 1994 Olimpiadi 2026, trionfo Italia: Federica Brignone e Lisa Vittozzi sono d’oro. Argento nello snowboard: il medagliere vola Federica Brignone ha vinto l’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi 2026, a causa della sua tenacia e delle condizioni perfette sulla pista di Milano-Cortina. Lisa Vittozzi da record: storico Oro nel Biathlon a Milano Cortina 2026 Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nel biathlon a Milano Cortina 2026, grazie a una gara impeccabile al poligono e alla sua determinazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, stretta su elettriche e ibride: si pagheranno Ztl e parcheggi; Embiid e Maxey gelano i Suns: Philadelphia passa a Phoenix. OT - Federica Brignone è medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina. Poco da aggiungere, stiamo assistendo ad una delle più grandi imprese sportive di sempre per il tricolore. #MemasGP #FedericaBrignone #MilanoCortina2026 #O facebook La gioia di vedere vincere la nostra Tigre, Federica Brignone, da Casa Italia! #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #MilanoCortina2026 #Olympics #WinterSports x.com