Il trattore si ribalta e lo investe | salvo un agricoltore di 93 anni grazie ai passanti

Lunedì mattina un agricoltore di 93 anni è stato investito dal suo trattore che si è ribaltato. Grazie all’intervento di alcuni passanti, l’uomo è stato soccorso e messo in salvo. La figlia dell’uomo ha definito la situazione un “miracolo”. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

«Un miracolo», lo ha definito F.A., la figlia dell'agricoltore di 93 anni che lunedì mattina stava per essere schiacciato dal peso del suo trattore. L'incidente è avvenuto in uno dei campi di proprietà dell'uomo, in via Cimitero, a Vigonza.Le cause sono ancora da accertare ma, in base alle prime.