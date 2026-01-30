diritti dei minori save the children e anci siglano un protocollo

Save the Children e l’Anci hanno firmato un protocollo d’intesa per portare avanti nuove iniziative a tutela dei diritti dei minori. Le due organizzazioni lavorano insieme per mettere in atto progetti concreti e migliorare le condizioni dei bambini nelle comunità italiane. La firma arriva dopo incontri e discussioni, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e intervenire subito su temi importanti come l’istruzione, la tutela e il benessere dei più piccoli.

Save the Children e Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative congiunte per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ha come focus "l’impegno per una collaborazione sinergica e concreta per i minori sui territori". Gli ambiti di intervento riguardano: la sensibilizzazione dei Comuni sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per esempio rispetto al diritto alla partecipazione dei minori ai processi decisionali che li riguardano; la promozione della piena attuazione del sistema di protezione e inclusione dei minori non accompagnati e dei nuclei familiari migranti; la promozione dei diritti dei minori nei contesti di emergenza e post-emergenza; il contrasto della povertà minorile, materiale ed educativa, con particolare attenzione alle periferie, e la prevenzione di ogni forma di abuso e maltrattamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Save the Children segnala un aumento preoccupante della violenza sui minori, evidenziando come questo fenomeno non sia più isolato ma in crescita.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

