Niscemi Save the Children lancia l’allarme | oltre 4.200 minori vivono nell’emergenza frana tra evacuazioni scuole chiuse e abitazioni a rischio crollo

La frana che da settimane interessa Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato a una crisi molto grave. Sono oltre 4.200 i bambini e i ragazzi che vivono in condizioni di emergenza, tra evacuazioni forzate, scuole chiuse e case a rischio crollo. Le autorità e le organizzazioni umanitarie stanno cercando di gestire la situazione, ma ancora si fa fatica a contenere i danni di un evento che sta lasciando tracce profonde nella comunità.

La frana che dal 16 gennaio interessa il territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha generato una situazione di emergenza che coinvolge più di 4.200 minori. Save the Children ha espresso forte preoccupazione per le condizioni dei bambini e delle famiglie evacuate dal centro abitato. Il movimento franoso, con un fronte attivo di 4 chilometri, ha costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano ha dichiarato: “L’intera collina sta crollando sulla piana di Gela“. Le piogge intense cadute nelle ultime ore hanno aggravato il dissesto idrogeologico e provocato cedimenti continui del terreno.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all’evacuazione di oltre 500 persone e all’allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato.

