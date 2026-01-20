Save the Children segnala un aumento preoccupante della violenza sui minori, evidenziando come questo fenomeno non sia più isolato ma in crescita. La normalizzazione di comportamenti violenti coinvolge adolescenti e giovani, richiedendo attenzione e interventi mirati. È fondamentale affrontare questa realtà con serietà e sensibilità, per garantire un ambiente più sicuro e protetto per le nuove generazioni.

Dopo essere sparito dai radar, la violenza che coinvolge adolescenti e giovanissimi torna ad occupare le prime pagine dei giornali e non può pià essere liquidata come una sequenza di episodi isolati, quanto, invece, un fenomeno diffuso e in espansione. L’ultimo episodio balzato agli oneri della cronaca è avvenuto in una scuola di La Spezia, dove uno studente è stato ucciso a colpi di coltello, e ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della prevenzione della violenza tra ragazzi. È su questo punto che Save the Children lancia l’allarme, esprimendo forte preoccupazione per quella che definisce una crescente normalizzazione dei comportamenti violenti tra i minori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Save the Children lancia l’allarme: “Preoccupati per la normalizzazione della violenza sui minori”

