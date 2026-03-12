Minivolley ginnastica e formazione L’universo Uisp è in espansione

Durante il fine settimana, l’universo Uisp Modena ha proposto diverse iniziative dedicate alla minivolley, alla ginnastica e alla formazione. Le attività si sono svolte su vari campi, coinvolgendo praticanti di varie età e livelli. Le manifestazioni hanno visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati, che hanno preso parte agli eventi organizzati dall’associazione.

Un weekend ricco di iniziative che, come sempre quando si parla di Uisp Modena, abbracciano i campi più disparati dell'inclusione sociale, dall'attività sportiva ai momenti di formazione, dalla difesa dei valori e dei diritti (nello scorso fine settimana in particolare quelli delle donne) al lavoro quotidiano e professionale su disabilità, terza età, giovani. In modo particolare il progetto ' Attivamente Sport ' ha presentato una ricerca di notevole importanza e rilevanza condotta dalle dottoresse Elisa Bisagno e Alessia Cadamuro: lo studio, che ha raccolto una platea di oltre 80 presenze al Mabic di Maranello, era incentrato sul benessere...