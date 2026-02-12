Uisp Isole del Minivolley successo a Savignano

Le ‘Isole del Minivolley’ targate Uisp Modena sono tornate a fare il pieno di iscritti e apprezzamenti. Lo scorso fine settimana, la palestra di Savignano sul Panaro si è riempita di giovani atleti e famiglie, attirate da un evento che ha superato ogni aspettativa. Numeri mai visti negli ultimi due anni, segno che questa manifestazione continua a crescere e a coinvolgere sempre più persone.

Continuano a incrementare iscritti e consensi le ‘ Isole del Minivolley ’ targate Uisp Modena, che nello scorso weekend hanno animato con numeri mai visti prima, almeno nelle ultime due stagioni, la palestra di Savignano sul Panaro, location innovativa e accogliente per questo tipo di eventi Uisp. Erano addirittura 140 i bambini presenti, per un pomeriggio di festa, tantissime partite e ovviamente, visto il periodo, travestimenti e merende di carnevale. Alla fine si è registrato quindi un grande successo per l’evento organizzato. Le società che si sono sfidate sul parquet di gioco erano ovviamente i padroni di casa di Savignano, oltre ad altre compagini come il gruppo sportivo Maritain, la Polisportiva Castelfranco, la Polisportiva Solarese, San Prospero, Polisportiva Campogalliano, Polisportiva Nonantola, San Cesario e Basser Volley. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uisp Isole del Minivolley, successo a Savignano Approfondimenti su Isole del Minivolley Calcio uisp. Coppa Uisp e Serie A1: il programma completo delle partite del fine settimana Ecco il programma delle partite del fine settimana per il Calcio Uisp, con la Coppa Uisp e la Serie A1. Grande partecipazione alla ’camminata’ promossa a Marina di Carrara. Omaggio agli atleti scomparsi. Successo per il ’Memorial’ dell’Uisp Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Isole del Minivolley Argomenti discussi: Uisp Isole del Minivolley, successo a Savignano; Uisp Il weekend della ginnastica con 300 atleti. Uisp Il weekend della ginnastica con 300 atletiEntra nel vivo la stagione della ginnastica targata Uisp Modena, uno dei settori di attività che da sempre sono ... ilrestodelcarlino.it So è svolta nel bel Palazzetto dello Sport di Savignano la terza tappa delle Isole di MiniVolley UISP. Tantissimi le atlete e atleti presenti e tanto divertimento per tutt/i. Tema dell'isola il Carnevale e la Natura. Al termine di tante gare a tutti i partecipanti oltre alla - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.