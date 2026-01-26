Rider nel mirino | Aggressioni ai lavoratori sempre più in aumento il prefetto ci convochi
Rider nel mirino: il crescente numero di aggressioni ai lavoratori delle consegne a Palermo evidenzia una situazione preoccupante. Le organizzazioni sindacali Cgil, Filt e Nidil chiedono un incontro urgente al prefetto per affrontare questa escalation di episodi di violenza, tra scippi e rapine, che mettono a rischio l'incolumità dei rider. È fondamentale intervenire per garantire sicurezza e tutela a chi svolge questa attività.
Rider nel mirino. Cgil, Filt e Nidil chiedono un incontro urgente al prefetto. Le denunce in aumento presentate dai lavoratori che fanno le consegne a domicilio a Palermo, vittime di scippi e rapine da parte di bande di malviventi che scelgono i rider come vittime per strappare i cellulare appesi al manubrio, rubare bici elettriche, scooter e monopattini utilizzati durante le consegne o portare via l’incasso, hanno riacceso l’allarme su una situazione che era già critica da tempo. “Nel caso del furto dei beni aziendali - sottolineano Fazzese, Giunta e Brugnone - oltre al trauma dell’aggressione, si registra la beffa della possibile responsabilità di doverne rispondere nei confronti dell’azienda anche in termini economici”.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su rider mirino
Tagli a Cup e Contact Center. «Aggressioni in aumento e lavoratori esasperati»
Alcol ai minori, tre bar nel mirino. Il “Pca” sta a fianco delle mamme: "L’abuso tra i giovani è in aumento"
Ultime notizie su rider mirino
Argomenti discussi: Roma Termini, quattro aggressioni in 15 giorni. 'I parà non lascino la zona'; Roma Termini, svolta nell'inchiesta sul pestaggio: funzionario confuso per un militare (che aveva litigato con il gruppo degli aggressori).
Rider nel mirino, Cgil, Nidil e Filt chiedono incontro urgente al prefetto. Aggressioni ai lavoratori in aumentoPalermo 26 gennaio 2026 – Rider nel mirino. Cgil, Filt e Nidil chiedono un incontro urgente al prefetto. Le denunce in aumento presentate dai lavoratori che fanno le consegne a […] ... blogsicilia.it
Napoli. Vomero: rider indisciplinati nel mirino dei controlli. Otto sanzionati Contromano, senza casco, senza assicurazione e persino senza patente. È il bilancio allarmante dei controlli effettuati dai Carabinieri e dalla Polizia Locale nel quartiere Vomero di Nap - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.