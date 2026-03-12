minaccia nella cassetta cinque proiettili in una busta gialla con un nome sul mirino

Una busta gialla, rinforzata con pluriball, è stata trovata contenente cinque proiettili calibro 22, un nome scritto su un cartoncino con un mirino disegnato sopra. La busta è stata recapitata in una cassetta postale, provocando preoccupazione tra chi ha ricevuto il pacchetto. Nessuna altra informazione sulla provenienza o sul destinatario è stata resa nota.

Una busta gialla, foderata di pluriball, contenente un nome, un mirino di cartoncino bianco e cinque proiettili calibro 22. È quanto è stato trovato ieri mattina nella cassetta della posta della redazione del Resto del Carlino di Reggio Emilia, in via Crispi 8. Un messaggio violento e inquietante, una minaccia esplicita che ha anche un destinatario preciso: al centro del mirino, disegnato su fondo bianco a centri concentrici neri, era infatti stata applicata una etichetta con tanto di nome, cognome e indirizzo di un cittadino dell’Appennino di Reggio (che non ricopre cariche istituzionali). Il tutto poi coperto da una grossa croce vergata a penna nera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

