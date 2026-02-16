Busta sospetta in strada | sequestrati 21 proiettili a Catania

Una segnalazione al 112 ha portato i Carabinieri di Catania a sequestrare 21 proiettili in una busta sospetta trovata in strada. I militari del Nucleo Operativo sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Principe Nicola, dove hanno trovato la busta abbandonata vicino a un cassonetto. La presenza di munizioni ha fatto scattare immediatamente le verifiche sul posto.

Nel quadro dei quotidiani controlli del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, i militari del Nucleo Operativo sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Principe Nicola, a seguito di una chiamata giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Un cittadino aveva segnalato la presenza, sul marciapiede, di una busta di plastica chiusa ritenuta sospetta, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. La scoperta: 21 proiettili calibro 380 Auto. Arrivati tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno effettuato le verifiche necessarie, accertando che all'interno del sacchetto erano custoditi ben 21 proiettili calibro 380 Auto, marca G.