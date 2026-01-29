Cinque proiettili a salve di pistola sul gradino di casa | minacce ad una 49enne

Da agrigentonotizie.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 49 anni di Canicattì ha trovato cinque proiettili a salve sul suo gradino di casa. Qualcuno ha lasciato i bossoli davanti alla porta, senza spiegazioni né minacce chiare. La polizia indaga per capire chi potrebbe essere dietro questo gesto e cosa si nasconda dietro quei bossoli.

Come da procedura, i carabinieri hanno chiesto se la canicattinese ha o meno dei sospetti e se ha, di recente, avuto dei problemi con qualcuno Cinque bossoli di pistola a salve. A ritrovarseli sotto il naso, sul gradino del portone di casa, una quarantanovenne di Canicattì. Una donna che stava rientrando nella sua abitazione ed ha fatto l'inquietante scoperta. È accaduto lunedì, nel centro della città dell'uva Italia. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri che hanno raccolto la segnalazione e sequestrato quei cinque bossoli a salve. Quanto accaduto sembra avere, purtroppo, il “sapore” di una minaccia, di un avvertimento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Canicattì 49enne

Nasconde una pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa: carabinieri arrestano un minorenne

I carabinieri di Catania hanno arrestato un minorenne per aver nascosto in casa una pistola a salve modificata e 17 proiettili.

Lasciano una pistola e 400 proiettili in una busta di plastica in balcone, denunciati due fratelli

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.