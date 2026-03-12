Influencer predicava su TikTok | denunciato presunto jihadista da 100mila followers

Un uomo di origine maliana, residente nella provincia di Bologna, è stato denunciato in stato di libertà per aver predicato su TikTok. La sua pagina conta circa 100.000 followers, e le autorità lo accusano di aver incitato alla delinquenza attraverso i suoi messaggi online. La denuncia è arrivata dopo le indagini condotte sulle sue attività digitali.

Un uomo di origine maliana, maggiorenne e residente nella provincia di Bologna, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di mezzi informatici. Come riferisce la questura di Bologna, l’uomo utilizzava la piattaforma TikTok per pubblicare video “dal contenuto fortemente allarmante”. Sul popolare social network, l’uomo aveva oltre 100mila followers. Nei filmati, dice ancora la nota della questura bolognese, l’influencer “pronunciava frasi dal chiaro tenore intimidatorio, manifestando la volontà di uccidere un altro utente dello stesso social network e istigando in tal senso i suoi followers”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

