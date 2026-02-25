Megabox Vallefoglia vola in finale della Challenge Cup dopo il 3-0 al Kaposvár

In un confronto decisivo valido per la Challenge Cup, Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia conquista la finale superando in tre set il Kaposvári NRC. La prova, priva di affrettate accelerazioni, è stata caratterizzata da una gestione ordinata dei tempi e da una crescente efficacia nelle fasi decisive. In attesa della finale contro Panathinaikos Atene, che ha eliminato Panionios Nea Smyrni con una vittoria in casa per 3-2, la squadra guidata da Bartolucci ha mostrato coesione e controllo del ritmo sulle avversarie. La partita si è sviluppata con un inizio equilibrato, dove la squadra ospite ha imposto la battuta aggressiva e ha costretto Vallefoglia a rispondere punto su punto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

