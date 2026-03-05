volley milano regola smirne e si avvicina alla finale di challenge cup reggers magistrale

Milano ha vinto la semifinale di andata della Challenge Cup maschile di volley contro l’SK Izmir con un punteggio di 3-0, nei set 25-21, 32-30 e 25-18. La partita si è svolta in casa della squadra italiana, che ora si avvicina alla finale della competizione europea. La squadra di casa ha mostrato una prestazione convincente e si prepara alla sfida di ritorno.

Milano ha sconfitto l’SK Izmir per 3-0 (25-21; 32-30; 25-18) nella semifinale d’andata della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e hanno compiuto un passo importante verso il passaggio del turno, ma per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo dovranno conquistare almeno due set in occasione del confronto di ritorno (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio). I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno tenuto a bada l’insidiosa formazione turca in 95 minuti di gioco: il primo e il terzo parziale sono stati dominati dai padroni di casa, che nella seconda frazione hanno rimontato da 11-15, 15-18 e 20-22, annullando quattro set-point non consecutivi nell’infinita serie ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallavolo Challenge M – I turchi dell’Altekma SK Izmir sulla strada di Milano, domani la semifinale d’andataNuova tappa nel cammino europeo dei milanesi dell'Allianz Milano in Challenge Cup. Domani alle 20.30 nell'Allianz Cloud si gioca l’andata della semifinale che opporrà il sestetto di Roberto Piazza ai ... ivolleymagazine.it

Challenge Cup: Milano all'Allianz sfida l'Izmir in semifinaleMercoledì 4 marzo alle 20.30 la formazione di Piazza affronta, nella gara di andata, la formazione turca attualmente all' ottavo posto in Efeler Ligi. Dall'altra parte del tabellone si affrontano la f ... corrieredellosport.it