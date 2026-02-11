Catanzaro | Dylan LeBlanc concerto gratuito al Museo del Rock nel 2026 | un’intima performance tra folk e redenzione

Dylan LeBlanc arriverà a Catanzaro il 12 febbraio 2026 per un concerto gratuito al Museo del Rock. Il cantautore statunitense proporrà un'esibizione semplice e diretta, con chitarra e voce, in un appuntamento pensato per un pubblico che cerca un momento di ascolto autentico. La serata si svolgerà in un’atmosfera intima e raccolta, lontana da grandi scenografie o effetti speciali.

Il cantautore statunitense Dylan LeBlanc si esibirà in concerto gratuito il 12 febbraio 2026 presso il Museo del Rock di Catanzaro, offrendo al pubblico italiano una performance intima chitarra e voce. L'evento, organizzato da Piergiorgio Caruso, rappresenta un'occasione unica per scoprire la musica di un artista che ha saputo trasformare le proprie esperienze personali in arte, affrontando temi come la redenzione e la speranza. Catanzaro si prepara ad accogliere un talento che affonda le radici nella tradizione musicale americana, unendo influenze che spaziano dal folk al rock psichedelico. Dylan LeBlanc, originario di Shreveport, Louisiana, è un artista che ha saputo costruire una carriera basata su una narrazione cruda e una vocalità intensa.

Ieri sera, al Museo del Rock di Catanzaro, l’atmosfera è stata carica di emozione.

