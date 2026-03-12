Milano | Terroir compie 10 anni e la scena si rinnova

A Milano, nel weekend del 13, 14 e 15 marzo 2026, si celebra il decimo anniversario di Terroir, una bottega alimentare. La manifestazione coincide con il rinnovo della scena locale, che si prepara a ospitare eventi e iniziative dedicate alla gastronomia. La bottega festeggia un traguardo importante e si prepara a presentare novità e approfondimenti legati al suo percorso di dieci anni.

Il weekend del 13, 14 e 15 marzo 2026 a Milano si apre con un particolare su Terroir, una bottega alimentare che compie dieci anni di attività. Il locale, situato in via Macedonio Melloni, non segue le mode passeggere ma costruisce da un decennio un rapporto diretto con i produttori. Parallelamente, nuove aperture come New York Bagel in Via Meravigli e il bistrot Jiao 10 portano innovazione nel panorama gastronomico della città. Mentre la tradizione milanese della pizza al trancio rimane solida grazie a storici punti di riferimento come Spontini, la scena culinaria si rinnova con proposte internazionali. L'attenzione si sposta verso la qualità delle materie prime e la trasparenza della filiera, elementi che definiscono l'identità di questi nuovi spazi.