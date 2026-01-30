A 10 anni dall’omicidio Regeni l’Italia rinnova la cooperazione con la polizia del Cairo Le critiche | Piantedosi si vergogni

A dieci anni dall’omicidio di Giulio Regeni, l’Italia ha deciso di rinnovare la collaborazione con la polizia del Cairo. La decisione ha scatenato proteste e critiche, con molti che chiedono al ministro Piantedosi di vergognarsi. Nel quartiere Eur di Roma, i familiari e i cittadini si sono riuniti per ricordare il ricercatore ucciso e denunciare quello che considerano un passo indietro nella ricerca di verità e giustizia.

L'ultimo oltraggio alla memoria di Giulio Regeni, a dieci anni dal sequestro, dalle torture e dall' omicidio del ricercatore italiano, arriva da Roma, nel cuore del quartiere Eur della Capitale. È lì che si celebra, in un hotel a quattro stelle, la conferenza finale della seconda fase di Itepa2, progetto di cooperazione per la formazione delle forze di sicurezza di 22 Paesi africani. Una cornice nella quale l'Italia ha firmato un nuovo memorandum con l' Accademia di Polizia del Cairo, alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani e del presidente della stessa accademia del Paese nordafricano, Ibrahim Youssef Nedal Abdelkader.

