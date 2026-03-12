Meloni a Milano per il referendum contestazioni al Teatro Parenti | La Palestina sarà il tuo Vietnam

Giovedì 12 marzo a Milano, nei pressi del Teatro Franco Parenti, sono state registrate contestazioni alla presidente del consiglio durante un evento di Fratelli d’Italia sul referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. La presidente ha partecipato alla manifestazione insieme ad altri politici del partito, mentre alcune persone hanno espresso dissenso con cori e slogan, tra cui un commento che ha paragonato la Palestina al Vietnam.

Tra slogan contro il governo, accuse sulla politica estera e la difesa di FdI, ecco cosa è successo durante la visita della premier a Milano La contestazione è stata organizzata dalla sigla di estrema sinistra Potere al Popolo, con una ventina di persone in presidio. Partecipano anche i collettivi Cambiare Rotta e Opposizione studentesca. “Giorgia go home”, “Governo Meloni, dimissioni”, “Chiediamo diritti e ci danno polizia, questa è la loro democrazia” sono alcuni degli slogan scanditi durante la contestazione, come anche “Meloni, la Palestina sarà il tuo Vietnam”, con cui la premier è accusata di appoggiare nei fatti il governo di Israele nelle stragi a Gaza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

