Oscar tutte le nomination e già un primo record | le 16 candidature per I peccatori Ecco i primati da battere e le novità

L’annuncio delle candidature per la 98ª edizione degli Oscar ha segnato un momento importante nel mondo del cinema. Con 16 nomination, “I peccatori” si distingue già come uno dei titoli più nominati, stabilendo nuovi record. Di seguito, analizziamo i principali primati, le novità e le candidature che caratterizzeranno questa edizione, offrendo uno sguardo obiettivo sulle tendenze e i protagonisti di questa stagione premi.

Hollywood ha sciolto le riserve. Con l’annuncio delle candidature per la 98esima edizione degli Academy Awards, la corsa alle statuette più ambite del cinema mondiale entra nel vivo. In diretta streaming dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills, gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman hanno svelato una lista di nominati che mescola record storici, attese conferme e una spruzzata di tricolore. La cerimonia, che si terrà nella notte tra il 14 e il 15 marzo, vedrà il ritorno alla conduzione di Conan O’Brien. E subito salta all’occhio un titolo (e un dato): I peccatori è il film che domina la 98esima edizione degli Oscar, con ben 16 nomination per il film di Ryan Coogler. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

