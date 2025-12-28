La Fiamma Olimpica illumina Telese Terme | un traguardo storico verso Milano Cortina 2026

La Fiamma Olimpica ha attraversato Telese Terme, segnando un momento importante nel percorso verso Milano Cortina 2026. Questa tappa rappresenta un traguardo simbolico che unisce tradizione e sport, coinvolgendo l’intera comunità in un’occasione di condivisione e orgoglio. La cerimonia di ieri resterà impressa come un ricordo significativo nel calendario locale, rafforzando il legame tra il territorio e i valori olimpici.

Tempo di lettura: 3 minuti Resta ancora viva l’emozione nel cuore della nostra comunità per la giornata memorabile vissuta ieri. La città di Telese Terme è stata protagonista di un evento dal valore simbolico inestimabile, accogliendo la tappa della traversata della Torcia Olimpica, il sacro fuoco che annuncia l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La Pro Loco Telesia esprime il suo più profondo orgoglio per aver visto un membro di spicco del proprio Direttivo, Alfredo Giaquinto, partecipare attivamente a questo momento solenne. La presenza di Giaquinto non rappresenta solo un riconoscimento personale, ma è il simbolo dell’impegno costante della nostra Associazione nel promuovere i valori dello sport, della coesione sociale e della valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Fiamma Olimpica illumina Telese Terme: un traguardo storico verso Milano Cortina 2026 Leggi anche: Milano Cortina, la fiamma olimpica lungo le strade di Telese Terme Leggi anche: Telese accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Telese Terme, folla ed emozione per il passaggio della Fiamma Olimpica; La fiamma olimpica illumina il Sannio: grande partecipazione in città e a Telese; Quali sono le strade di Napoli in cui passerà la fiamma olimpica di Milano Cortina: il percorso; Napoli milionaria, la Supercoppa illumina il Natale. Telese accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 - Una giornata storica tra sport, identità e partecipazione collettiva. fremondoweb.com

La Fiamma Olimpica illumina la Puglia: 18 Comuni e un Sito Unesco in quattro giorni - Un lungo viaggio che inizierà il 29 dicembre per concludersi l'1 gennaio 2026 dopo ... quotidianodipuglia.it

La fiamma olimpica di Milano Cortina illumina anche il Piemonte - La fiamma olimpica dei giochi invernali di Milano Cortina illuminerà il Piemonte dal 10 al 16 gennaio, coinvolgendo 25 comuni e quattro siti Unesco. ansa.it

Potenza : LA FIAMMA OLIMPICA ARRIVA A POTENZA! Il 28 dicembre 2025 la nostra città vivrà un momento storico: il Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano Cortina 2026 farà tappa a Potenza. Partenza: Ponte Musmeci, ore 17:30 cir - facebook.com facebook

Il Calendario giorno per giorno del Viaggio della Fiamma Olimpica in Piemonte dal’11 al 16 gennaio 2026 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.