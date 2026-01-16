Fusione nucleare nuovo record per il Sole artificiale cinese | è un altro passo verso lo storico traguardo

16 gen 2026

Riuscire a innescare la fusione nucleare per produrre energia è considerato un traguardo storico e rivoluzionario della ricerca scientifica. Ora il cosiddetto "Sole artificiale" cinese ha raggiunto un altro importante record, che ci avvicina di un altro passo a questa innovativa e preziosissima fonte di energia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

