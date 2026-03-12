Il deputato risponde al sindaco di Milano, affermando che le opinioni di Sala sono personali e che non intende commentarle. Sostiene invece che il lavoro del Presidente del Consiglio, Meloni, sia molto efficace e utile. La conversazione riguarda le diverse opinioni tra esponenti politici sulla gestione e il ruolo della leader del governo. La discussione si svolge in un contesto di confronto pubblico tra figure di rilievo.

“Mettermi a commentare Sala mi sembra eccessivo. Lui dice quello che vuole, è la sua opinione. Io credo che Giorgia Meloni stia facendo molto bene il Presidente del Consiglio e sia molto utile a fare quello che sta facendo. Ovviamente se facesse la turista per le città, per accontentare i sindaci di sinistra non starebbe a fare il presidente del Consiglio”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, a margine dell’evento organizzato da Fratelli d’Italia ‘Sì, una riforma che fa giustizia’ al Teatro Parenti Milano, rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle parole del sindaco Giuseppe Sala, che ieri si era lamentato che la premier venisse in città solo “per temi che riguardano sua parte politica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Donzelli risponde a Sala: "Se Meloni facesse turista per città non farebbe la premier"

Articoli correlati

Biathlon, la tappa di Otepää riaccende un’idea folle. E se Johannes Bø facesse comeback per i Mondiali 2027?A partire da domani, la Coppa del Mondo di biathlon farà tappa a Otepää, in Estonia.

Vertice Meloni-Merz, la premier scuote l’Ue: “Scelta se essere protagonista o continuare a subire”Giorgia Meloni e Frederich Merz si sono incontrati a Roma in occasione del vertice intergovernativo Italia- Germania, che si è concluso con un...

Una raccolta di contenuti su Milano Donzelli risponde a Sala Se...

Discussioni sull' argomento Giorgia Meloni a Milano per il Sì al referendum; Iran, Donzelli 'Non vogliamo l'Italia in guerra'; Giorgia Meloni a Milano per il sì al referendum: il programma completo; Iran, oggi Tajani e Crosetto in Parlamento. Opposizioni in pressing: In Aula venga Meloni.

Grande partecipazione a Milano per l’evento a sostegno della riforma della giustizia. Non ci sarà un’altra occasione. Il 22 e il 23 marzo andiamo tutti a votare sì. x.com

A Milano il convengo “La sfida del mercato calmierato” (13 marzo). Rozza (Pd): “Le nostre proposte per una nuova disciplina dell’abitare”: Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Gruppo consiliare del Partito Democratico in Consiglio regionale - facebook.com facebook