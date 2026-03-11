Biathlon la tappa di Otepää riaccende un’idea folle E se Johannes Bø facesse comeback per i Mondiali 2027?

Domani la Coppa del Mondo di biathlon approda a Otepää, in Estonia, dove si svolgerà una gara importante in vista dei Mondiali del 2027. La competizione rappresenta una prova cruciale per gli atleti e per le squadre che si preparano ad affrontare l’evento iridato nella località baltica. La tappa di Otepää ha sempre avuto un ruolo centrale nel calendario della stagione, attirando attenzione tra gli appassionati del biathlon.

A partire da domani, la Coppa del Mondo di biathlon farà tappa a Otepää, in Estonia. Si tratterà di una prestigiosa prova generale, poiché la località baltica organizzerà i Mondiali del 2027. Sarà un grande momento per la località, che cominciò a lavorare per questo obiettivo già nel 2009, dichiarando apertamente di voler ottenere la manifestazione iridata in futuro. Quel futuro sta per farsi presente, dopo quasi due decenni. Chissà che, Otepää 2027 non possa essere benedetta dalla presenza di Johannes Thingnes Bø. In pista, come atleta. Il fenomenale norvegese si è ritirato improvvisamente e inaspettatamente dall'attività agonistica al termine del 2024-25, rinunciando quindi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.