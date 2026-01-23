Vertice Meloni-Merz la premier scuote l’Ue | Scelta se essere protagonista o continuare a subire

Giorgia Meloni e Friedrich Merz si sono incontrati a Roma nel contesto del vertice Italia-Germania, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i due paesi. Durante l’incontro, è stato sottolineato che l’accordo di partenariato siglato non ha valenza giuridica né carattere di trattato internazionale. La discussione ha posto l’accento sulla scelta dell’Europa tra essere protagonista o continuare a subire i effetti delle proprie decisioni.

Giorgia Meloni e Frederich Merz si sono incontrati a Roma in occasione del vertice intergovernativo Italia- Germania, che si è concluso con un accordo di partenariato che, come è stato specificato, “non è giuridicamente vincolante e non costituisce un trattato internazionale“. L’obiettivo dell’intesa è quello di rafforzare i rapporti dei due Paesi e utilizzare la collaborazione per rafforzare l’azione dell’Ue, della Nato e delle altre organizzazioni sovranazionali di cui i due Paesi sono parte. Il Protocollo su un Piano d’azione italo-tedesco per la cooperazione strategica bilaterale e Ue, i due Paesi hanno voluto rimarcare “l’importanza fondamentale di un forte legame transatlantico tra Europa e Stati Uniti, basato su valori comuni e interessi condivisi“, oltre a ribadire l’impegno per il rispetto del diritto internazionale, compresi i principi di integrità territoriale e sovranità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

