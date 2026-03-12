Milano Amazon va a processo Cos' è successo

A Milano, Amazon si trova sotto processo per aver lasciato invariato il suo algoritmo, che secondo le autorità non avrebbe rispettato gli obblighi fiscali e doganali. La decisione arriva dopo che sono emerse delle irregolarità nelle pratiche di gestione delle vendite online e delle procedure di conformità legale. Il procedimento giudiziario coinvolge direttamente il colosso dell’e-commerce e le autorità competenti.

Per la mancata modifica dell'algoritmo ritenuto "indifferente" agli obblighi fiscali e doganali dell'Unione Europea, che ha comportato dal 2019 al 2021 una presunta evasione dell'Iva di circa un miliardo e 200 milioni di euro, la Procura di Milano ha chiesto il processo per 4 manager della Amazon Eu sarl. Lo scorso dicembre, il colosso dell'e-commerce si era impegnato a pagare all'agenzia circa 527 milioni di euro, ribadendo l'infondatezza delle accuse di evasione, ma per la Procura di Milano la questione non è chiusa: il suo sistema consentirebbe agli operatori di mettere in vendita la propria merce senza pagare l'Iva. Le imputazioni sono di dichiarazione fraudolenta, che avrebbe provocato un'evasione fiscale da 1,1 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

