Quando il Medio Oriente entra nel calendario ucraino Cos’è successo al processo negoziale

Nei giorni scorsi non si è svolto il secondo round di negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Le parti avevano annunciato incontri, ma alla fine non sono riuscite a trovare un accordo. La situazione rimane tesa e nessuno sa quando si potrà riprendere il dialogo.

Contrariamente alle previsioni, nei giorni scorsi non c’è stato nessun secondo round dei colloqui trilaterali tra rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti. Dopo una prima sessione che ha avuto luogo lo scorso fine settimana ad Abu Dhabi, definita come “costruttiva” da tutte le parti coinvolte, era infatti stata pianificata una ripresa dei lavori negoziali per il week-end appena conclusosi, sempre in territorio emiratino. Ma questa ripresa non c’è stata, almeno per ora. Le motivazioni non sono state chiarite pubblicamente, ma qualche sospetto c’è, e riguarda il Medio Oriente. Nel corso della settimana scorsa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva accennato al fatto che le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran potessero influire sul calendario diplomatico, senza tuttavia indicare esplicitamente che i colloqui di Abu Dhabi sarebbero stati rinviati. 🔗 Leggi su Formiche.net

