Amazon la procura di Milano chiede il processo per presunta evasione fiscale L’accusa | Non ha aggiornato l’algoritmo

La procura di Milano ha richiesto il processo nei confronti di Amazon Europa e di quattro dirigenti, accusandoli di dichiarazioni infedeli e di evasione dell'IVA per circa 1,2 miliardi di euro tra il 2019 e il 2021. L’indagine si concentra sulla presunta mancata aggiornamento dell’algoritmo utilizzato dall’azienda, che avrebbe influenzato le dichiarazioni fiscali. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata in questi giorni.

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio della unit europea di Amazon e di quattro dirigenti con l'accusa di dichiarazione infedele per una presunta evasione Iva da circa 1,2 miliardi di euro, relativa agli anni dal 2019 al 2021. Questa è la prima volta che viene chiesto un processo per motivi fiscali in Italia contro una big tech. Il motivo della richiesta, secondo quanto emerge dalle carte prodotte dal pubblico ministero Elio Ramondini, è perché Amazon non avrebbe adeguato l'algoritmo, indifferente quindi agli obblighi fiscali e doganali dell'Unione europea. Un meccanismo che avrebbe creato, secondo l'accusa, una zona franca. La Procura, nella sua richiesta di rinvio a giudizio, ha citato il ministero dell'Economia come parte offesa.