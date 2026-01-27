Quanto vale la qualificazione agli ottavi di Champions | ecco l’importo
La qualificazione agli ottavi di Champions League rappresenta un traguardo importante per le squadre coinvolte, con implicazioni sia sportive che economiche. La fase a gironi si concluderà mercoledì 28 gennaio, con tutte le partite in contemporanea alle 21:00. Questo momento segna il passaggio verso la fase successiva della competizione, influenzando la valutazione complessiva e gli aspetti finanziari delle squadre partecipanti.
Domani, mercoledì 28 gennaio, si chiuderà la fase a gironi di Champions League con tutte le partite in programma in contemporanea alle ore 21:00. L’Inter sarà impegnata in Germania sul campo del Borussia Dortmund e nemmeno una vittoria potrebbe bastare per conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Come da regolamento, le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di Champions League, mentre le restanti otto qualificate usciranno dagli spareggi, ai quali partecipano le squadre classificate dal nono al 24° posto. Attualmente l’Inter occupa la 14ª posizione in classifica con 12 punti: vincendo contro il Borussia salirebbe a quota 15, dovendo però sperare in una serie di combinazioni favorevoli per rientrare tra le prime otto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
