Milan ecco quanto incasserà prestiti in estate

Il Milan si prepara a un’estate importante, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. La società ha in cantiere una strategia di prestiti mirata, che potrebbe portare nelle casse circa 70 milioni di euro. La gestione dei giocatori in prestito si dimostra già un’arma vincente per il club, che punta a migliorare la rosa senza grandi spese.

Il Milan si prepara a un’estate decisiva per la crescita della squadra: una gestione mirata dei prestiti sta generando un tesoretto stimato intorno ai 70 milioni di euro, pronto a essere reinvestito per rafforzare la rosa guidata da Massimiliano Allegri. Si delinea così un percorso finanziario che punta a incrementare la competitività della stagione successiva attraverso interventi mirati e opportunità immediatamente operabili. Una parte del piano è già realtà: Alex Jimenez è stato riscattato a titolo definitivo dal Bournemouth, dando il via alle operazioni di valorizzazione del reparto difensivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

