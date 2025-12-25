Zlatan Ibrahimovic scomparso dai radar di 'Casa Milan'? Tutt'altro! L'ex attaccante svedese è pienamente operativo in tutto ciò che lo riguarda, nelle sue mansioni e compiti. Anche se ora sta agendo un po' più nell'ombra, senza risaltare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ibrahimovic non si vede, ma si sente: cosa fa ora al Milan

Milan, Theo: A parte Ibra la mancanza di milanismo si sente. Tornare? No finché ci sono certe persone; Ibrahimovic show, Zlatan non sente l’età: lo svedese fa impazzire – VIDEO.

"La storia di Ibrahimovic all'Arsenal è vera, eravamo molto vicini a prenderlo, ma prima volevo vederlo all'opera dal vivo. Non lo conoscevo, sapevo fosse un giovane di talento, ma non puoi prendere giocatori che non hai mai visto prima. Aveva 16 anni, gli chi - facebook.com facebook

#Chukwueze a ON Sport: “Ibrahimovic è una persona che tutti rispettano molto, dal punto di vista calcistico e per la sua mentalità. Quando vedi e parli con Ibra rispetti e ascolti ogni cosa che dice: è stato un giocatore fantastico. x.com