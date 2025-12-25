Ibrahimovic non si vede ma si sente | cosa fa ora al Milan

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zlatan Ibrahimovic scomparso dai radar di 'Casa Milan'? Tutt'altro! L'ex attaccante svedese è pienamente operativo in tutto ciò che lo riguarda, nelle sue mansioni e compiti. Anche se ora sta agendo un po' più nell'ombra, senza risaltare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ibrahimovic non si vede ma si sente cosa fa ora al milan

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic non si vede, ma si sente: cosa fa ora al Milan

Leggi anche: Juve, ora la corsa Champions si fa dura. E l'effetto Spalletti non si vede...

Leggi anche: Ai piedi del palco dei Cani la rivoluzione non si fa più, ma ci si sente vivi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Milan, Theo: A parte Ibra la mancanza di milanismo si sente. Tornare? No finché ci sono certe persone; Ibrahimovic show, Zlatan non sente l’età: lo svedese fa impazzire – VIDEO.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.