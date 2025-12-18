Un altro Ibrahimovic al Milan | Allegri convoca Maximilian figlio di Zlatan

Un nuovo Ibrahimovic al Milan: Allegri ha convocato Maximilian, figlio di Zlatan. Quel cognome, stampato sulla distinta, basta da solo a evocare ricordi, gol e personalità fuori scala, portando con sé l’eredità di un talento leggendario e la passione che infiamma i cuori rossoneri.

Quel cognome, stampato sulla distinta, basta da solo a evocare ricordi, gol e personalità fuori scala. A Riad, nella notte della semifinale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Massimiliano Allegri sorprende tutti con una scelta dal forte valore simbolico: tra i convocati rossoneri c’è Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan, pronto a vivere la sua prima chiamata ufficiale con la prima squadra. Non un’amichevole né una passerella estiva, ma una finale vera, con un trofeo in palio e con papà Zlatan, oggi Senior Advisor di RedBird, spettatore interessato dalla tribuna. Un passaggio di testimone che sa di storia, almeno potenziale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

