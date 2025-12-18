Un altro Ibrahimovic al Milan | Allegri convoca Maximilian figlio di Zlatan
Un nuovo Ibrahimovic al Milan: Allegri ha convocato Maximilian, figlio di Zlatan. Quel cognome, stampato sulla distinta, basta da solo a evocare ricordi, gol e personalità fuori scala, portando con sé l’eredità di un talento leggendario e la passione che infiamma i cuori rossoneri.
Quel cognome, stampato sulla distinta, basta da solo a evocare ricordi, gol e personalità fuori scala. A Riad, nella notte della semifinale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Massimiliano Allegri sorprende tutti con una scelta dal forte valore simbolico: tra i convocati rossoneri c’è Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan, pronto a vivere la sua prima chiamata ufficiale con la prima squadra. Non un’amichevole né una passerella estiva, ma una finale vera, con un trofeo in palio e con papà Zlatan, oggi Senior Advisor di RedBird, spettatore interessato dalla tribuna. Un passaggio di testimone che sa di storia, almeno potenziale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: A Riad c’è anche Maximilian, figlio di Zlatan. Un altro Ibra per Allegri
Leggi anche: Chi sono la moglie e i figli di Zlatan Ibrahimovic, Helena Seger, Maximilian e Vincent
Chi sono e come giocano i 6 giovani che Allegri ha portato a Riad. C'è anche Ibra jr; Milan, Allegri convoca il figlio di Ibrahimovic per la Supercoppa: le condizioni dei big da Leao a Gabbia; Prima convocazione con il Milan per Maximilian Ibrahimovic: il figlio di Zlatan chiamato da Allegri in Supercoppa; Allegri convoca il figlio di Ibrahimovic per la Supercoppa: il motivo e la voce... come il papà.
CALCIO Un altro Ibrahimovic al Milan: Allegri convoca Maximilian per la Supercoppa contro il Napoli - Un cognome pesante, una maglia che non ammette distrazioni e una prima convocazione che sa di passaggio di testimone. statoquotidiano.it
Un altro Ibra al Milan: Maximilian sogna l'esordio in Supercoppa - Il cognome sulla distinta farà venire un brivido di nostalgia ai tifosi rossoneri presenti a Riad e a quelli incollati alla tv, su Mediaset. msn.com
Supercoppa italiana, il Milan e Allegri portano in Arabia anche Maximilian Ibrahimovic il figlio di Zlatan - Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan, è stato aggregato alla prima squadra al seguito del Milan per conquistare la Supercoppa Italiana ... sport.virgilio.it
Allegri convoca Maximilian Ibrahimovic in Supercoppa Italiana: prima chiamata per il figlio di Zlatan #SportMediaset - facebook.com facebook
Il Milan tra poco partirà per Riad, ti do l'ultima novità: ci sarà all'interno del gruppo rossonero anche Maximilian Ibrahimovic, che è stato convocato insieme ad altri 4 giovani, per completare la rosa, per arrivare più o meno a 22-23 Peppe Di Stefano - SkySport x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.