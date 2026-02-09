Milan un anno fa la prima rete di Gimenez in rossonero

Era l’8 febbraio 2024 quando Santiago Gimenez ha segnato il suo primo gol con il Milan. Quel giorno ha dato il via a una nuova avventura in rossonero, lasciando il segno in una partita importante. Da allora, il giovane attaccante messicano ha mostrato di voler lasciare il suo marchio e di poter diventare un elemento chiave della squadra. Un anno dopo, il suo primo gol resta un ricordo speciale per tifosi e calciatore.

E' già passato un anno da quando Santiago Gimenez, attaccante messicano prelevato dal Feyenoord, mise a segno la sua prima rete con addosso la maglia del Milan. Il centravanti, in occasione di Milan-Empoli, valido per la 24esima Gionata di Serie A, ha siglato il gol del definitivo 2-0 attorno al 76'esimo minuto di gioco, facendo conquistare i 3 punti ai rossoneri. Ecco, di seguito, il tabelline del match: EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; De Sciglio, Marianucci, Viti (dal 28' Goglochidze); Gyasi, Henderson (dal 70' Kouamé), Grassi (dal 81' Bacci), Pezzella; Esposito (dal 81' Konate), Cacace; Colombo (dal 70' Zurkowski).

