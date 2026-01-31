Milan auguri a Torriani | il giovane portiere rossonero compie 21 anni

Oggi il Milan ha festeggiato il 21esimo compleanno di Lorenzo Torriani, il giovane portiere che sta facendo parlare di sé. La società ha rivolto i suoi auguri al ragazzo, che sta cercando di conquistarsi un posto tra i pali della prima squadra. La giornata si è svolta senza grandi clamori, con il club che ha voluto semplicemente fare i suoi auguri a un talento in crescita.

Giornata speciale per un giovane rossonero. Lorenzo Torriani, portiere del Milan compie 21 anni! Il giovane, classe 2005, fece il suo esordio in prima squadra il 'lontano' 17 settembre 2024 col Milan in Champions League contro il Liverpool sostituendo Mike Maignan uscito per un infortunio alla mano. Il giovane, attualmente, difende i pali del Milan Futuro mentre aspetta la chiamata di Massimiliano Allegri. Per celebrare il giovane portiere, il club rossonero ha voluto condividere una nota ufficiale:

