Milan | discussioni sul futuro rossonero

Qualche giorno dopo la vittoria nel Derby della Madonnina con il gol di Estupiñán, il tecnico del Milan e l’amministratore delegato si sono ritrovati a pranzo a Milanello. L’incontro ha riguardato il presente e le prospettive future della squadra rossonera. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e il confronto si è svolto in privato.

Alcuni giorni dopo la vittoria del Milan nel Derby della Madonnina contro l’Inter (con gol di Estupiñán), Massimiliano Allegri e l’amministratore delegato Giorgio Furlani si sono incontrati a pranzo nella sala da pranzo di Milanello per discutere del presente e, soprattutto, del futuro rossonero. L’incontro, descritto come un vero e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: discussioni sul futuro rossonero Articoli correlati Mercato Milan, futuro da decidere per quel rossonero: valutazioni in corso sul terzino, le ultimeL’eredità lasciata da Theo Hernandez si sta rivelando più pesante del previsto per Pervis Estupiñán. Vlahovic Milan, novità sul futuro del centravanti serbo: confermato l’interesse rossonero. Cosa sta succedendoBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Leao, Dubbi sul Futuro: È la Pubalgia o un Problema Tattico #shorts Approfondimenti e contenuti su Milan discussioni sul futuro rossonero Temi più discussi: Allegri e il Milan, le condizioni per restare: mercato ampio, un 9 già pronto. Una rosa allargata per la doppia competizione; Futuro in Grecia per Andrea Trinchieri?; Situazione Vlahovic, il serbo rientra in gruppo ma il futuro resta un rebus; Allegri | voci sul futuro e sul Real Madrid Il Milan deve evitare un grossissimo errore. Milan, il piano di Allegri e Furlani per il futuroAllegri e Furlani stanno escogitando un piano ad hoc per il futuro del Milan, con obiettivi mirati e investimenti importanti. newsmondo.it Calciomercato Lazio | Gila, il Milan prepara l'assalto: Tare ha un pianoCALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La partita di domenica tra Lazio e Milan sarà anche occasione di discussione sul futuro delle due squadre. Igli Tare, ex direttore ... lalaziosiamonoi.it Gila o Kim per la difesa Ecco che cosa cambierebbe per il Milan e chi ha più chance. Chi preferireste in rossonero Kim Min-Jae e Mario Gila sono i nomi più spesi per il Milan, che in estate prenderà un difensore centrale. Avvertenza: altri nomi seguir - facebook.com facebook Garlando: "Ritardi del Milan strategia, non coincidenza. Se ne è convinto anche il Giudice Sportivo, che ha multato il club per recidiva reiterata continuata" x.com