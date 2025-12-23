milan verona buone notizie per il recupero di due infortunati su tre per allegri

Domenica 28 dicembre alle 12:30, Milan e Verona si affrontano a San Siro nella 17ª giornata della Serie A 2025-2026. Per i rossoneri, Allegri può contare su notizie positive riguardo il recupero di due dei tre infortunati, che potrebbero essere disponibili per questa sfida. Ecco le ultime aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori e le prospettive per la formazione di Milano.

Buone notizie per Allegri: Leao in gruppo. Può tornare con il Verona; Milan, buone notizie per Allegri: Leao si allena in gruppo! Ci sarà contro il Verona?; ULTIM’ORA – Milan, Leao è tornato oggi in gruppo: cosa filtra in vista del Verona; Il Milan sorride, Leao in gruppo: può tornare contro il Verona.

Leao si allena in gruppo in vista di Milan-Verona: "Sono tornato" - Buone notizie oggi da Milanello: sono stati recuperati in gruppo sia Rafael Leao che Cheveyo Balentien. milannews.it