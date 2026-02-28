Milan Allegri e gli infortuni | Gabbia è fuori per la Cremonese Grandi notizie su Gimenez

L’allenatore del Milan ha annunciato che Gabbia sarà assente nella partita contro la Cremonese a causa di un infortunio. Durante la conferenza stampa prima della gara, Allegri ha fornito aggiornamenti sui giocatori disponibili e su quelli che non lo saranno. Sono state confermate anche le buone notizie riguardo a Gimenez, che si è allenato regolarmente e sarà in campo.

Come ha gestito la prima settimana dopo la sconfitta dopo tanto tempo? Massimiliano Allegri risponde così in conferenza stampa prima di Cremonese-Milan: "Dopo sei mesi senza perdere, tutti abbiamo preso il contraccolpo. Normale, martedì eravamo rintronati. Poi mercoledì abbiamo fatto un bell'allenamento. Prima o poi si doveva scivolare. Si sperava di no, ma è successo. Ora bisogna tornare a camminare e correre. Domani partita difficile, la Cremonese finora ha fatto un buon campionato, ha qualità buone e ottime per la permanenza in Serie A, nelle ultime tre partite a Cremona il Milan non ha mai segnato. L'ultima vittoria risale al 9394. Come è arrivato il Milan a marzo? Allegri: Discretamente bene, potevamo fare meglio. Ora si decide la stagione. Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento del suo Milan: Domani entra il mese di marzo, mese che è ... Ripartire subito, senza fare troppi calcoli. Il Milan vuole dimenticare la sconfitta contro il Parma e tornare a vincere contro quella Cremonese che evoca ricordi non troppo positivi con la sconfitta ...