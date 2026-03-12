MiCrO_Care | Salerno-Napoli-USA curano le malattie rare

Il progetto MiCrO_Care ha avviato le sue attività con un incontro di lancio presso la Fondazione EBRIS a Salerno. La rete scientifica coinvolge rappresentanti di Napoli e degli Stati Uniti, focalizzandosi sulla cura delle malattie rare, in particolare le cromatinopatie. La collaborazione mira a condividere conoscenze e risorse tra le diverse istituzioni coinvolte.

Il progetto MiCrOCare ha avviato ufficialmente le sue attività con un incontro di lancio presso la Fondazione EBRIS a Salerno, creando una rete scientifica che collega Napoli e gli Stati Uniti per combattere le cromatinopatie. Questa iniziativa, guidata dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università Federico II e sostenuta dalla Regione Campania, punta a sviluppare terapie personalizzate basate sullo studio del microbiota intestinale e sull’intelligenza artificiale. La ricerca si concentra su patologie specifiche come la sindrome di Kabuki e la sindrome di DiGeorge, coinvolgendo direttamente pazienti e associazioni familiari nel processo scientifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

