Torna la maratona Telethon | banchetto in piazza Brà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare
Anche quest’anno, la maratona Telethon torna a coinvolgere tutta Italia per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. In piazza Brà, un banchetto dedicato invita a partecipare e donare, rafforzando l’impegno di questa storica iniziativa. Con la diretta sulla Rai, la manifestazione continua a unire generazioni e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica.
Torna per il 36° anno la maratona Telethon a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare con diretta sulla Rai. A Verona sarà possibile sostenere la Fondazione acquistando i Cuori di cioccolato che saranno distribuiti nei banchetti Telethon in piazza Bra.Durante il fine settimana di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
