Torna la maratona Telethon | banchetto in piazza Brà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, la maratona Telethon torna a coinvolgere tutta Italia per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. In piazza Brà, un banchetto dedicato invita a partecipare e donare, rafforzando l’impegno di questa storica iniziativa. Con la diretta sulla Rai, la manifestazione continua a unire generazioni e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica.

Immagine generica

Torna per il 36° anno la maratona Telethon a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare con diretta sulla Rai. A Verona sarà possibile sostenere la Fondazione acquistando i Cuori di cioccolato che saranno distribuiti nei banchetti Telethon in piazza Bra.Durante il fine settimana di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Malattie genetiche rare: 17 opere di Mansolillo esposte nelle vetrine dei negozi per sostenere la ricerca

Leggi anche: Raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare, Avis Cesena ancora a fianco di Telethon

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Avis Cesena insieme a Telethon per la ricerca; Maratona Telethon coi cuori di cioccolato: tra i testimonial c’è una bimba di Busto; Multa a Telethon durante la maratona: il Comune di Chivasso sanziona i volontari; Babbi Natale, sorrisi e solidarietà: il Natale di Telethon illumina Chivasso.

torna maratona telethon banchettoMaratona Telethon: Verona corre con il cuore in mano, ma di cioccolato - Il cuore (di cioccolato) della solidarietà batte a Verona: sabato 20 e domenica 21 dicembre, in città torna la Maratona Telethon ... veronaoggi.it

Torna la maratona Telethon: dal 14 al 21 dicembre per sostenere la ricerca - E chi vuole fare un regalo generoso, può acquistare i cuori di cioccolato in 4 mila piazze italia ... oggi.it

torna maratona telethon banchettoMaratona Telethon sulle reti Rai: "La ricerca è un dono meraviglioso" - Montezemolo: "La Rai vero servizio pubblico", Rossi: "Un privilegio sostenere i ricercatori" ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.