L’attore è stato sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles a causa di morosità, dopo aver rifiutato di accettare i 100.000 euro offerti tramite una campagna GoFundMe, che lui ha respinto per motivi di orgoglio. La decisione di non ricevere assistenza finanziaria ha portato alla perdita della casa.

Per il divo, che ha rifiutato i 100.000 euro della campagna GoFundMe per orgoglio, è arrivato uno sfratto per morosità: addio alla casa di Los Angeles. Il tanto temuto sfratto è arrivato. Un giudice ha emesso una sentenza contro l'attore Mickey Rourke, colpevole di non aver pagato quasi 60.000 dollari di affitto non pagato per la sua casa di Beverly Grove. L'attore dovrà sloggiare e tutto per aver rifiutato oltre 100.000 dollari raccolti in una campagna GoFundMe coordinata dal suo manager per garantirgli un alloggio. Lunedì, un giudice ha emesso una sentenza di sfratto in contumacia a favore del padrone di casa di Rourke, Eric Goldie, per il possesso della casa e la risoluzione del contratto di affitto, secondo i documenti depositati presso la Corte Superiore . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Mickey Rourke sfrattato da casa dopo aver rifiutato la "carità" dei fan

