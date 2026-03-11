Mickey Rourke è stato sfrattato dalla casa in affitto a Los Angeles, dove viveva da oltre dieci anni. La decisione è stata presa di recente da un tribunale locale e diventa pubblica in queste ore. La questione ha attirato l’attenzione dei media, mentre rimane ancora da chiarire il contesto della raccolta fondi che coinvolge la star.

Roma, 11 marzo 2026 – Nuovi guai per Mickey Rourke. Secondo una decisione del tribunale emessa pochi giorni fa, la star è stata sfrattata dalla casa in affitto in cui viveva da oltre dieci anni a Los Angeles. Una storia di cui vi avevamo già dato conto poche settimane fa ma che ora si arricchisce di un nuovo, turbolento capitolo. Scopriamo di più. Cosa è successo a Mickey Rourke. I documenti giudiziari stabiliscono che l’immobile tornerà nella disponibilità del proprietario dopo una sentenza emessa “per default”, formula che negli Stati Uniti indica una decisione presa in assenza di risposta da parte dell’imputato alla denuncia iniziale. Il giudice ha inoltre ordinato la cancellazione del contratto di locazione e la decadenza del leasing. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mickey Rourke sfrattato da casa a Los Angeles. Il mistero della raccolta fondi

