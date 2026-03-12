La polizia è intervenuta a West Bloomfield Township nel Michigan dopo che un uomo ha aperto il fuoco all’interno di una sinagoga. Le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto in seguito alla segnalazione di sparatoria. Non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali feriti o sull’identità dell’autore dell’episodio. La scena è stata messa in sicurezza e le indagini sono in corso.

La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo che ha sparato in una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan. Lo ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland, secondo quanto riporta la Cnn. L’emittente riferisce che un’auto avrebbe inoltre tentato di penetrare all’interno del recinto della sinagoga, che ospita anche una scuola. L’incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in “modalità di sicurezza”, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media. West Bloomfield Township si trova a circa 40 chilometri a nord-ovest di Detroit. DISTRIBUTION FREE... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Michigan, sparatoria in una sinagoga: interviene la polizia

