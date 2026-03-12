Michelle Hunziker ha un nuovo amore | sarebbe Giulio Berruti ex di Maria Elena Boschi

Secondo le ultime indiscrezioni di gossip, Michelle Hunziker avrebbe iniziato una relazione con l’attore Giulio Berruti. Berruti è noto anche per aver avuto una relazione passata con la politica Maria Elena Boschi. La notizia circola tra fonti vicine alle due persone coinvolte, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

Secondo le ultime indiscrezioni di gossip, Michelle Hunziker avrebbe iniziato una nuova frequentazione con l’attore Giulio Berruti, noto anche per la sua passata relazione con la politica Maria Elena Boschi. La presunta storia sarebbe nata da poco, ma sta già attirando grande curiosità nel mondo dello spettacolo. Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, la scintilla tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sarebbe scoccata a Roma qualche settimana fa. I due si sarebbero conosciuti quasi per caso e, dopo un primo incontro, avrebbero deciso di vedersi per una cena. Da quel momento sarebbe iniziata una frequentazione che, secondo alcuni testimoni, avrebbe già portato la coppia fuori città. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

