Michelle Hunziker ha annunciato il suo fidanzamento con Giulio Berruti, attore noto anche per essere stato l’ex di Maria Elena Boschi. La coppia si è conosciuta a Roma, dove si sarebbe sviluppato il loro rapporto. La notizia è stata condivisa dalla stessa conduttrice attraverso i social. La coppia appare felice e complice in alcune foto pubblicate recentemente.

Nuova pagina sentimentale per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, uno dei volti più noti della tv italiana, sarebbe tornata a sorridere grazie a una conoscenza recente ma già molto intensa: quella con l’attore Giulio Berruti, noto anche per la sua lunga relazione passata con la politica Maria Elena Boschi. Secondo indiscrezioni rilanciate dal settimanale Oggi, la scintilla tra Hunziker e Berruti sarebbe scattata a Roma solo poche settimane fa. Un incontro avvenuto quasi per caso, seguito da una cena che avrebbe segnato l’inizio di una frequentazione sempre più assidua. A raccontare i primi dettagli della nuova coppia sono alcuni testimoni che li avrebbero incrociati durante un recente weekend alle Terme di Saturnia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo amore per Michelle Hunziker: “Si è fidanzata con Giulio Berruti, l’ex di Maria Elena Boschi. La scintilla è scatta a Roma”

Articoli correlati

Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno insieme dopo la rottura con Provera e Boschi? "Weekend d'amore alle terme"Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno insieme? La conduttrice e l'attore sono stati paparazzati alle terme in un presunto weekend romantico e...

Giulio Berruti e Michelle Hunziker: è nato un nuovo amore?Il mondo del gossip, in queste ore, si sta interrogando sulla presunta nuova storia d’amore tra due personaggi del mondo dello spettacolo molto...

Tutto quello che riguarda Michelle Hunziker

Temi più discussi: Michelle Hunziker, nuovo amore (famoso) dopo Nino Tronchetti Provera: l’indiscrezione; Michelle Hunziker ha dimenticato Nino Tronchetti Provera: ecco chi è la sua nuova fiamma; Michelle Hunziker, tra l'amore per Giulio Berruti e la benedizione di Fiorello; Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme alle Terme di Saturnia: è nato un nuovo amore?.

Michelle Hunziker ha di nuovo trovato l’amore? Le foto con l’attore fanno parlareDopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza all’estero al mare, con alcuni dei suoi migliori amici e delle sue migliori amiche, Michelle Hunziker è tornata in Italia dove a quanto pare, ad attenderla ... ultimenotizieflash.com

È nato un nuovo amore: Michelle Hunziker e Giulio Berruti fotografati a cena insieme (durante un lungo weekend d'amore)Tra i due sarebbe in atto una conoscenza, ad affermarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia che è entrato in possesso, anche, di alcune foto dei due insieme in Toscana ... today.it

#MichelleHunziker chiama #Fiorello in diretta e gli chiede la "benedizione" per il #Karaoke Come vi abbiamo riportato la Hunziker condurrà a breve il Karaoke, famoso programma Mediaset portato al successo da Fiorello. Il conduttore saputa la notizia, con iro facebook