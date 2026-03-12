Michelle Hunziker ha un nuovo amore | si tratta di Giulio Berruti ex di Maria Elena Boschi

Secondo le ultime indiscrezioni, Michelle Hunziker avrebbe iniziato una relazione con l’attore Giulio Berruti, noto anche per aver avuto una relazione con Maria Elena Boschi. La conduttrice e l’attore sarebbero stati visti insieme in alcune occasioni pubbliche, alimentando le voci su un possibile nuovo legame. Al momento, nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata da entrambe le parti.

Secondo le ultime indiscrezioni, Michelle Hunziker starebbe frequentando l'attore Giulio Berruti, noto anche per la sua passata relazione con Maria Elena Boschi. La scintilla sarebbe scoccata a Roma, proseguendo con un weekend romantico in Toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Nuovo amore per Michelle Hunziker: “Si è fidanzata con Giulio Berruti, l’ex di Maria Elena Boschi. La scintilla è scatta a Roma”

Giulio Berruti e Michelle Hunziker: è nato un nuovo amore?Il mondo del gossip, in queste ore, si sta interrogando sulla presunta nuova storia d’amore tra due personaggi del mondo dello spettacolo molto...

Aggiornamenti e notizie su Michelle Hunziker

Temi più discussi: Michelle Hunziker ha dimenticato Nino Tronchetti Provera: ecco chi è la sua nuova fiamma; Michelle Hunziker, tra l'amore per Giulio Berruti e la benedizione di Fiorello; Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme alle Terme di Saturnia: è nato un nuovo amore?; Giulio Berruti e Michelle Hunziker: è nato un nuovo amore?.

Michelle Hunziker e la benedizione di Fiorello per il KaraokeMichelle Hunziker riceve la benedizione di Fiorello per il nuovo Karaoke. Lo showman smentisce le liti con Mediaset durante la diretta. lagazzettadellospettacolo.it

Michelle Hunziker, il nuovo Karaoke e l’avvertimento di Fiorello: Rosario, vengo a prendermi la tua benedizioneIl conduttore durante La Pennicanza ha lanciato un appello la collega, alla quale è stata affidato lo storico programma portato al successo da Fiore negli Anni Novanta: Non farlo, è come passare so ... ilgiorno.it

#MichelleHunziker chiama #Fiorello in diretta e gli chiede la "benedizione" per il #Karaoke Come vi abbiamo riportato la Hunziker condurrà a breve il Karaoke, famoso programma Mediaset portato al successo da Fiorello. Il conduttore saputa la notizia, con iro facebook