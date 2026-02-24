Sanremo 2026 Michele Bravi chi è | esordi coming out l’incidente che ha cambiato la sua vita

Michele Bravi partecipa a Sanremo 2026 dopo aver subito un incidente che ha cambiato il suo percorso musicale. La sua presenza in gara è motivata anche dal desiderio di condividere con il pubblico le sue nuove canzoni, tra cui il brano ‘Prima o poi’. La sua esperienza personale ha portato a una maturità artistica evidente nelle sue performance. Bravi torna sul palco del festival con un’immagine diversa e un talento rafforzato.

(Adnkronos) – Michele Bravi è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 che si apre oggi. Per il cantante si tratta della terza partecipazione alla kermesse con il brano 'Prima o poi'. Le sue precedenti partecipazioni in gara sono avvenute nel 2017 con 'Il diario degli errori', classificato al quarto posto, e nel.

Michele Bravi e l’incidente che gli ha cambiato la vita: cosa è successo e com’è finita quella storia?Michele Bravi rivela come un incidente gli abbia cambiato la vita.

Michele Bravi a Sanremo 2026, chi è: età, altezza, peso, ex fidanzato regista, il terribile incidenteMichele Bravi partecipa a Sanremo 2026 dopo aver superato un grave incidente che ha segnato la sua vita.

