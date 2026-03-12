In Italia sono stati pubblicati quattro nuovi poster dedicati a Michael Jackson, la leggenda del pop. La promozione del biopic sul Re del Pop ha preso avvio con questa nuova campagna pubblicitaria. La macchina promozionale si sta intensificando mentre il film si avvicina all’uscita. I poster sono stati diffusi in diverse città italiane.

La macchina promozionale di Michael, l’attesissimo biopic dedicato a Michael Jackson, entra nel vivo. Universal Pictures ha svelato quattro nuovi poster ufficiali in lingua italiana che offrono uno sguardo suggestivo sulla trasformazione di Jaafar Jackson nel celebre zio. Ogni locandina è un tributo ad uno specifico momento della carriera del grande cantante, catturando l’essenza dei momenti che hanno ridefinito la storia della musica e della cultura pop mondiale. Diretto da Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) e prodotto da Graham King (già dietro il successo globale di Bohemian Rhapsody), il film si preannuncia come un ritratto ambizioso e senza compromessi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Michael: la leggenda del Re del Pop rivive nei quattro nuovi poster italiani

Articoli correlati

Michael: il nuovo trailer ripercorre l'ascesa del re del pop dai Jackson 5 fino a ThrillerJafar, il nipote del Re del Pop, è il protagonista del progetto biografico diretto da Antoine Fuqua in arrivo nelle sale americane il 24 aprile.

È morto Neil Sedaka: leggenda del pop americano, autore del successo “Oh Carol”NEW YORK – E’ morto all’età di 86 anni Neil Sedaka, cantautore e compositore statunitense, autore di successi come “Breaking Up Is Hard to Do” e...

Una raccolta di contenuti su Michael la leggenda del Re del Pop...

Temi più discussi: È in arrivo un film biopic su un’altra delle più grandi star della musica; ‘Alfonzo’ e ‘Thriller’ di Michael Jackson: chi ha ispirato chi?; Ritrovata dopo 15 anni la Ferrari di Michael Jordan; Michael Jordan, è riapparsa dopo 15 anni: la notizia scuote i tifosi.

Michael: la leggenda del Re del Pop rivive nei quattro nuovi poster italianiUniversal svela i poster italiani di Michael. Tutto sul biopic di Antoine Fuqua con Jaafar Jackson: cast, data d'uscita e anteprime IMAX. universalmovies.it

La leggenda Michael Jackson rivive sul palco dello ScaramuzzaLa storia di un'iconica leggenda del pop arriva in teatro con Michael - the show in Orchestra lo spettacolo tributo che celebra il genio indiscusso di Michael Jackson. Ha preso così il via la ... rainews.it

La figlia di Michael ha sempre dimostrato di voler fare le cose a modo suo - facebook.com facebook

1st: Federico Valverde 2nd: Julián Alvarez 3rd: Khvicha Kvaratskhelia 4th: Michael Olise Fede Valverde is your Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW x.com